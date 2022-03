Mehr Zeit für Familie : Arbeiten deutsche Eltern bald nur noch 32 Stunden?

Sollen Eltern in Deutschland bald Anspruch auf eine 32-Stunden-Woche haben? Der Vorschlag von Familienministerin Schwesig stößt auf Kritik.

Die von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) geforderte Kürzung der Wochenarbeitszeit für Eltern auf 32 Stunden soll zum Teil aus Steuermitteln finanziert werden. Der «Bild»-Zeitung sagte Schwesig am Freitag: «Ich möchte, dass beide Elternteile ihre Wochenarbeitszeit reduzieren. Dafür wird es einen Partnerschaftsbonus geben. Aus Steuermitteln könnte dann ein Teil des Lohnausfalls ausgeglichen werden.» Die Bundesregierung werde «zuerst das Elterngeld Plus einführen, bei dem Eltern, die Teilzeit arbeiten, einen Zuschuss zum Gehalt bekommen».

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles ziehe bei der Umsetzung mit, sagte Schwesig der Zeitung: «Arbeitsministerin Andrea Nahles und ich ziehen da an einem Strang. Sie wird ein Gesetz für die Rückkehr zur Vollzeitarbeit einbringen, damit Eltern wieder auf Vollstellen zurückkehren können. Die Wirtschaft muss flexibler werden und Eltern, die ihre Arbeitszeit für die Familie reduzieren, auch gute Karriere-Chancen ermöglichen.»

«Ich frage mich, wo das Geld herkommen soll»

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) meldet Bedenken gegen die Forderung Schwesigs an. «Acht von zehn Unternehmen bieten bereits flexible Arbeitszeiten an, jedes dritte unterstützt bei der Betreuung. Zusätzliche gesetzliche Ansprüche verhindern hingegen eher passende Lösungen in den Unternehmen», sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks der «Passauer Neuen Presse».