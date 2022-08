Luxemburg: Arbeiten im Schieburg-Tunnel könnten nach Erdrutsch länger dauern

Seit dem 20. August führt die Luxemburger Bahngesellschaft CFL auf der Linie 10 Richtung Gouvy (Belgien) Wartungsarbeiten durch. Pendler sind seither auf den Schienenersatzverkehr mit all seinen Nachteilen angewiesen. Bislang war der Plan, dass die Strecke am kommenden Montag, 5. September, wieder normal befahren werden kann. Der Erdrutsch zwischen Kautenbach und Wilerwiltz, der am vergangenen Samstag den Tunnel Schieburg verschütettet hat, droht diesen Plan nun zu torpedieren.

Laut der Bahn-Sprecherin befand sich zum Zeitpunkt des Erdrutsches am Samstag nur eine Person in dem Tunnel, die diesen auch unverletzt verlassen konnte. Die CFL führe regelmäßig derlei Wartungen durch, denn «Sicherheit ist unsere Priorität Nummer eins», so die Sprecherin. Ihrer Kenntnis nach habe sich auch noch nie ein ähnlicher Vorfall in Luxemburg ereignet.