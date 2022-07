Luxemburg: Arbeiter (45) verunglückt tödlich bei tragischem Verkehrsunfall

Der tödliche Unfall ereignete sich in der Rue de Larochette in Medernach.

Ein 45-jähriger Bauarbeiter aus dem Süden des Landes ist am Dienstagnachmittag bei einem tragischen Arbeitsunfall in der Medernacher Rue de Larochette tödlich verunglückt. Das teilt die Police Grand-Ducale am Abend mit. Laut Mitteilung öffnete sich beim Abladen eines Baggers von einem Lkw die Tür des Transport-Containers. Einer herannahenden Pkw-Fahrerin war es demnach nicht mehr möglich, der in die Straße ragende Containertür auszuweichen.