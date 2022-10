Flughafen Frankfurt : Arbeiter finden Leiche in Fahrwerkschacht von Flugzeug

Um kurz nach sechs Uhr soll am Donnerstagmorgen ein aus Teheran im Iran kommendes Flugzeug auf dem Flughafen in Frankfurt am Main angekommen sein. Auf Nachfrage der AFP bestätigte ein Polizist der hessischen Polizei am Freitag, dass bei den Wartungen des A340-Flugzeugs am Donnerstag gegen 10.30 Uhr eine Leiche im Fahrwerk des Airbusses gefunden worden sein.