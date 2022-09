Bauarbeiter in Luxemburg verschüttet und schwer verletzt

Luxemburg : Arbeiter in Dondelinger Baustelle verschüttet und schwer verletzt

Am Montag gegen Mittag hat sich in der Dondelinger Route de Luxembourg ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Wie die Police-Grand-Ducale am späten Nachmittag mitteilt, sei der Mann in einem Baustellengraben von herabrutschender Erde überrascht worden.