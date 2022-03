ArcelorMittal Lüttich : Arbeiter kommen zur Demo nach Luxemburg

LUXEMBURG - 1'300 ArcelorMittal-Arbeiter aus Lüttich fürchten um ihre Jobs. Nun wollen sie auch in Luxemburg gegen die Schließung von sieben Produktionseinheiten demonstrieren.

Die Angestellten von ArcelorMittal in Lüttich haben am Montag dafür gestimmt, ab Mittwoch wieder ihre Arbeit aufzunehmen. Zugleich votierten sie für mehrere Protestaktionen, um gegen die Schließung von sieben Produktionseinheiten am belgischen Standort zu demonstrieren, unter anderem in Luxemburg, dem Sitz des Stahlkonzerns, und vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Ein Termin wurde noch nicht bekannt.