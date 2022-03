Luxemburg : Arbeiter nach Sturz aus vier Metern schwer verletzt

MENSDORF – Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle rund vier Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Freitagvormittag ist ein Arbeiter auf einer Baustelle in der Rue de Strachen in Mensdorf aus etwa vier Metern in die Tiefe gestürzt. Der Mann musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am frühen Freitagabend mitteilt.