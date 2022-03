Olympiastadt Sotschi : Arbeiter näht sich aus Protest den Mund zu

Um auf die miesen Verhältnisse der Gastarbeiter in Sotschi aufmerksam zu machen, greift ein Mann zu drastischen Mitteln. Nun lässt der Gouverneur von Krasnodar Jagd auf sie machen.

Gegen diese Missstände kommt es immer wieder zu Protesten. Um auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen, schrecken die ausgebeuteten Arbeiter auch vor drastischen Massnahmen nicht zurück. So hat sich am Freitag ein Mann mit zugenähtem Mund und einem Plakat vor das Internationale Pressezentrum in Sotschi gestellt. «Ich habe meinen Mund zugenäht und trete in den Hungerstreik», steht darauf geschrieben. Die Aufmerksamkeit war ihm damit gewiss. Das Video des Mannes kursiert zurzeit im Internet. Mit zwei Fingern zeigt er einem Reporter an, wie viele Monate er schon nicht mehr bezahlt worden ist und aus dem Mundwinkel murmelt er: «Sie haben mich einfach betrogen.»