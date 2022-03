Luxemburg : Arbeiter posieren auf dem Kirchberg offenbar für Google

LUXEMBURG – Ein L'essentiel-Leser hat bei Google-Street-View in einer Straße auf dem Kirchberg eine Gruppe Arbeiter am Straßenrand entdeckt, die augenscheinlich posiert.

Ein L'essentiel-Leser ist bei Google Street View auf ein «schönes Gruppenfoto» einiger Arbeiter gestoßen, als er nach einer Straße suchte. Auf einem Foto in der Rue Pierre-Eloi Shoue im Stadtteil Kirchberg in Luxemburg sind Arbeiter am Straßenrand zu sehen.