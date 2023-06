Luxemburg: Arbeiter schwebt nach Sturz in Lebensgefahr

In der Rue de Cents in Luxemburg-Stadt ist es am gestrigen Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen, wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtete. Dabei sei ein Arbeiter etwa zehn Meter von einem Gerüst in die Tiefe gestürzt. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt sei der Schwerverletzte ins Krankenhaus transportiert worden. Er schwebe in Lebensgefahr.