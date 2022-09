Luxemburg : Arbeiter stirbt durch Sturz in einen Schacht

LUXEMBURG/STADT – Ein Baustellen-Arbeiter ist am Freitagmorgen an seinem Arbeitsort tödlich verunglückt. Trotz Notarzteinsatz verstarb der Mann noch vor Ort.

Am Freitagmorgen ist ein Baustellen-Arbeiter durch einen Sturz in einen Schacht zu Tode gekommen. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilt, sei das Unglück gegen 9.20 Uhr am Boulevard Konrad Adenauer passiert. Wie es zu dem Arbeitsunfall kommen konnte, sei bis dato noch unklar.