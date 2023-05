Statec: Arbeitet Luxemburg mehr oder weniger als früher?

Abgesehen von Litauen ist die Arbeitszeit in allen EU-Ländern innerhalb der letzten 27 Jahre gesunken. In Irland, der Slowakei, Lettland und Österreich ist die Anzahl der Arbeitsstunden um mehr als zehn Prozent zurückgegangen. Die wenigsten Arbeitsstunden haben im Jahr 2022 mit 1295 Stunden die deutschen Arbeitnehmer geleistet. Im Gegensatz dazu haben die Polen mit 1998 Stunden EU-weit am meisten gearbeitet.

2020 lag der jährliche EU-Durchschnitt bei 1602 Arbeitsstunden, der Durchschnitt der Eurozone bei 1576 Stunden. Laut der Erhebung wurden 2020 in Luxemburg bereits 174 Stunden weniger (1527) als noch im Jahr 2016 (1701) gearbeitet. 2020 arbeiteten die Beschäftigten im Großherzogtum 101 Stunden mehr als ihre belgischen Kollegen, die mit 1426 Stunden am wenigsten in der EU arbeiteten. Sie arbeiteten auch 30 Stunden mehr als die französischen Nachbarn (1492), aber 80 Stunden weniger als die Deutschen (1607). Am meisten arbeiteten 2020 die Arbeitnehmer in Malta (1822 Stunden).