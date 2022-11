Unternehmerverband: Luxemburgs Arbeitgeber wollen nicht mehr Urlaub zahlen

«Die Elternzeit kostet den Staat viel Geld», erklärte Familienministerin Corinne Cahen (DP) am Mittwoch bei einer Debatte zu einer Erhöhung der Elternzeit in der Chamber . Laut dem Jahresbericht des Ministeriums beliefen sich die Kosten im vergangenen Jahr auf 283,5 Millionen Euro für 11636 Begünstigte. Die Kostenfrage kam tatsächlich zur Sprache, als die Abgeordneten über eine Erweiterung der Elternzeit von sechs auf neun Monate debattierten. «Dass das den Staat viel Geld kostet, wissen wir. Aber wir betrachten das als Investition», erklärte Michèle Senningen, die die Petition unterzeichnet hat.

Da die Regierung neue Urlaubsformen einführen will, bleibt das Thema brandaktuell. Ein Gesetzesentwurf sieht vor, dass sich jeder Arbeitnehmer einen zusätzlichen Tag pro Jahr aus «Gründen höherer Gewalt» und fünf Tage für den Urlaub zur Pflege von Angehörigen erhalten kann. Die Kostenübernahme von Vaterschafts- und Elternurlaub solle jeweils ausgebaut werden. Das Ziel sei es, Berufs- und Privatleben besser vereinbaren zu können.

Rahmenbedingungen «in Luxemburg bereits günstig»

«Als 2018 ein zusätzlicher Feiertag und ein zusätzlicher Urlaubstag hinzugefügt wurden, gab es heftige Diskussionen. Diesmal werden ohne Absprache bis zu sechs Tage hinzugefügt», erklärt Jean-Paul Olinger, Direktor des luxemburgischen Unternehmerverbands UEL («Union des entreprises du Luxembourg»). «Wir befinden uns in einer Situation des Arbeitskräftemangels, während wir gleichzeitig eine ökologische und eine digitale Wende vollziehen müssen. Es ist also nicht der richtige Zeitpunkt, um zusätzliche Urlaubstage einzuführen», so Jean-Paul Olinger.