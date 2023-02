Luxemburg: Arbeitnehmer des Landes sehnen sich nach Veränderung

Die Zufriedenheit mit dem Arbeitsleben ist tendenziell rückläufig. Dies ergab eine Studie, die seit zehn Jahren jährlich zusammen mit der Universität Luxemburg von der Arbeitnehmerkammer (CSL) durchgeführt wird und deren Ergebnis für 2022 am Donnerstag vorgestellt worden ist. Die Studie, an der 2696 Arbeitnehmern in Luxemburg teilgenommen haben, zeigt, dass die Arbeitnehmer Veränderungen brauchen. «Einer von vier Arbeitnehmern hat die feste Absicht, den Arbeitsplatz zu wechseln, das sollte uns Sorgen machen», stellt CSL-Präsidentin Nora Back fest. Dieser Anteil, der bei den 16- bis 34-Jährigen noch stärker ausgeprägt ist, war noch nie so hoch und spiegelt die Probleme wider, mit denen die Arbeitnehmer in ihrem Arbeitsleben konfrontiert sind.