Luxemburg: Arbeitnehmer schuften immer weniger – und kosten immer mehr

Nach den von der Corona-Pandemie geprägten Jahren scheint es erst einmal wenig verwunderlich, dass die vom Statec berechnete geleistete Arbeitszeit im Großherzogtum – verglichen zu den Vorjahren – ein Plus verzeichnet. Dennoch liegt sie 2022 1-2 Prozent unter dem Niveau aus dem Jahr 2019, wie aus den vom Statec am heutigen Montag veröffentlichen Zahlen hervorgeht. Für 2023 und 2024 prognostiziert das Statec weitere Einbrüche von -0,7 Prozent und dann -0,3 Prozent, verglichen zu den Jahren vor der Pandemie.

Demnach leisteten Arbeitnehmer in Luxemburg im Jahr 2022 durchschnittlich etwas weniger als 1500 Stunden , also 33 Stunden weniger als noch 2015. Damit liegt das Land über dem EU-Durchschnitt mit einem minus von durchschnittlich 24 Stunden. Verglichen mit unseren Nachbarn, kann das nur Deutschland mit einem Minus von 42 Stunden toppen. In Belgien sind es -3 Stunden und in Frankreich -1 Stunde.