Krise im Bausektor: «Arbeitnehmer werden als Druckmittel benutzt» – Gewerkschaften empört

Trotz Kollektivurlaub haben der Unternehmer- und der Handwerkerverband am heutigen Mittwochmorgen in einem Kommuniqué erneut die Alarmglocke für das Baugewerbe geläutet. «Die Krise im Bausektor zeigt bereits jetzt konkrete Auswirkungen in den Unternehmen», heißt es in dem Schreiben. Sie prognostizieren für alle Bereiche der Baubranche drastischen Rückgange ihrer Aktivitäten.