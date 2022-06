Beschäftigung in Luxemburg : Arbeitskräftemangel bereitet vielen Branchen Sorgen

LUXEMBURG – Während die Sommersaison beginnt, haben einige Branchen Schwierigkeiten, Arbeitskräfte zu finden.

Auch in den Schwimmbädern ist die Situation schwierig. Die Stadt Grevenmacher, die für den Sommer drei Studenten einstellt, sieht mehrere Gründe für den Mangel an Arbeitskräften. «Viele Jobs werden immer unattraktiver. Es fehlt vor allem an Bademeistern, die wiederum die Ausbildung der Rettungsschwimmer durchführen», heißt es bei der Gemeinde. Um das Problem des Mangels an qualifiziertem Personal zu lösen, haben einige Einrichtungen, wie die Therme Strassen, beschlossen, die Ausbildung von Rettungsschwimmern selbst durchzuführen.