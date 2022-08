Luxemburg : Arbeitslosenquote bleibt stabil bei 4,7 Prozent

LUXEMBURG – Die Zahl der ortsansässigen Arbeitssuchenden, die bei der Arbeitsagentur registriert sind, belief sich am 31. Juli 2022 auf 14.259. Dies entspricht einem Rückgang von 15,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Zahl der verfügbaren ortsansässigen Arbeitssuchenden, die bei der Arbeitsagentur Adem registriert waren, belief sich am 31. Juli 2022 auf 14.259, so die am heutigen Montag veröffentlichten Zahlen der Adem. Das sind zwar 621 Personen mehr als im Juni, im Vergleich zum Juli 2021 entspricht dies einem Rückgang von 15,2 Prozent. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote betrug wie im Juni 2022 4,7 Prozent, heißt es von der Adem.

Die Zahl der Arbeitssuchenden ist in sämtlichen Kategorien rückläufig. Eine Ausnahme bilden die Arbeitssuchenden mit einer Meldedauer von weniger als vier Monaten. Hier stellt die Adem einen Anstieg um 6,9 Prozent fest.

Die Arbeitslosenquote lag im Juli 2020, inmitten der Corona-Krise, noch bei über 6,5 Prozent. Adem

Die Zahl der Neuanmeldungen stieg im Jahresvergleich hingegen wieder an. So meldeten sich im Juli 2022 2251 Einwohner bei der Adem an, was einem Anstieg von vier Prozent gegenüber Juli 2021 entspricht.

Parallel dazu meldeten Arbeitgeber im Juli 2022 3965 offene Stellen bei der Adem. Dies entspricht einem Anstieg von 13,9 Prozent im Vergleich zum Juli 2021. Die Zahl der verfügbaren Stellen belief sich am 31. Juli 2022 auf 13.028. Der Anstieg im Jahresvergleich beträgt 34,1 Prozent. Noch nie gab es in Luxemburg so viele freie Stellen.

