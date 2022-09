Adem-Statistik : Arbeitslosenquote im Jahresvergleich stark gesunken

LUXEMBURG – Die Zahl der bei Adem registrierten gebietsansässigen Arbeitssuchenden belief sich am 31. August 2022 auf 14.153, ein Rückgang von 12,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Zahl der gebietsansässigen Arbeitssuchenden, die bei der Adem registriert waren, belief sich am 31. August 2022 auf 14.153. Im Vergleich zum August 2021 bedeutet dies 1970 Personen oder 12,2 Prozent weniger. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote liegt laut Statec weiterhin stabil bei 4,8 Prozent, gegenüber 4,7 Prozent im Juli.

Dagegen steigt die Zahl der Neuanmeldungen im August auf 2354. Das entspricht einem Anstieg von 277 Personen, beziehungsweise 13,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum. Anzumerken ist, dass 126 Neuanmeldungen in diesem Monat Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine betreffen.

Gleichzeitig meldeten die Arbeitgeber der Adem im letzten Monat 4038 offene Stellen, was einem Anstieg von 7,8 Prozent im Vergleich zum August 2021 entspricht. Am 31. August 2022 belief sich die Zahl der offenen Stellen auf 13.473, was einem Anstieg im Jahresvergleich von 35,9 Prozent entspricht.