Adem: Arbeitslosenquote in Luxemburg im Mai auf fünf Prozent gestiegen

Die Arbeitslosenquote im Großherzogtum ist im Mai 2023 auf fünf Prozent gestiegen. Das sind 0,1 Prozent mehr als im Vormonat. Das hat die nationale Arbeitsagentur am heutigen Dienstag bekannt gegeben. Demnach lag die Anzahl der ortsansässigen Arbeitssuchenden, die bei der Adem registriert sind, am 31. Mai 2023 bei 15.188 Personen, was einem Anstieg um 1.242 Personen – also einem Plus von 8,9 Prozent – im Vergleich zum Mai 2022 entspricht.