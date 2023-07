Luxemburg : Arbeitslosenquote steigt – 15.333 Einwohner ohne Arbeit

Die Arbeitslosigkeit nimmt in Luxemburg weiter zu.

Im Vorjahresvergleich ist die Quote der Arbeitssuchenden im Großherzogtum um 12,4 Prozent nach oben geklettert. Damit waren am 30. Juni 15.333 Personen bei der Adem als arbeitssuchend gemeldet. Die vom nationalen Institut für Statistik und Wirtschaftsstudien berechnete und am heutigen Donnerstag veröffentlichte saisonbereinigte Arbeitslosenquote lag demnach bei 5,2 Prozent, im Mai waren es noch 5 Prozent.