Agentur für Arbeit : Arbeitslosenzahl in Deutschland sinkt weiter

Im Februar tut sich auf dem deutschen Arbeitsmarkt in der Regel wenig. Der Chef der deutschen Arbeitsagentur beurteilt die Entwicklung dennoch positiv.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar auf 2,762 Millionen gesunken. Das waren 15.000 Erwerbslose weniger als im Januar, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mitteilte.