Luxemburg : Arbeitslosenzahlen zwischen November und Dezember stark gestiegen

Im Jahr 2022 war die Arbeitslosenquote im Großherzogtum insgesamt gesehen rückläufig. Am 31. Dezember 2022 zählte das Land 15.760 Arbeitssuchende. Das entspricht einem Minus von 3,9 Prozent verglichen mit dem 31. Dezember 2021. Entgegen diesem positiven Trend hat Luxemburgs Regierung am heutigen Freitag jedoch mitgeteilt, dass die Arbeitslosenzahlen zwischen November und Dezember rapide angestiegen sind. Demnach hat das Land einen Zuwachs von satten 7,8 Prozent, beziehungsweise 1138 neu registrierte Arbeitssuchende, zwischen dem 11. und 12. Monat des vergangenen Jahres verzeichnet. Unter dem Strich schließt Luxemburg das Jahr 2022 mit einer Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent ab. Anfang 2021 sprach man noch von möglichen mit 6,5 Prozent.

Im 2022 war der Rückgang vor allem bei der Langzeitarbeitslosigkeit deutlich: Die Zahl der Arbeitssuchenden, die seit zwölf Monaten oder länger keinen Job mehr haben, ging um 21,8 Prozent zurück. Bei den Arbeitssuchenden, deren letzte Tätigkeit vier bis sechs Monate zurückliegt ist der Anteil um 12 Prozent höher als im Vorjahr. Betroffen waren Arbeitssuchende in allen Altersgruppen. Betrachtet man die verschiedenen Altersgruppen, lässt sich feststellen, dass Menschen über 45 Jahre am stärksten vertreten sind unter den Arbeitssuchenden im Großherzogtum.

Auch Zuwachs bei unbesetzten Stellen registriert

Paradox ist allerdings, dass gleichzeitig einige Branchen derzeit große Schwierigkeiten haben, Personal zu finden. So meldeten die Arbeitgeber des Landes im Dezember 2679 offene Stellen – 17,8 Prozent weniger als im Dezember 2021. Das Jahr 2022 endete jedoch mit insgesamt 10.925 nicht besetzten Stellen. Das entspricht einem Plus von 6,9 Prozent im Vorjahresvergleich. Vor allem in der IT-Entwicklung, Buchhaltung und Sekretariatswesen hat es im Dezember dieses Jahr an Personal gefehlt. Aber auch Kredit- und Risikoanalysten für Banken, Küchen- oder Servicepersonal in der Gastronomie, Rechtsberatung, sowie Personal für Wirtschaftsprüfung oder im Lieferservice wurden zum Jahresende von den Arbeitgebern im ganzen Landes gesucht.