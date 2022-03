Arbeiten in Luxemburg : Arbeitslosigkeit auf niedrigstem Stand seit 2009

LUXEMBURG – Die Arbeitslosenquote ist im Januar 2022 auf 4,9 Prozent gesunken. Das ist der niedrigste Januar-Wert seit 13 Jahren.

4,9 Prozent - so niedrig war die Arbeitslosenquote im Januar zuletzt 2009. Am heutigen Montag meldet Adem erneut diesen Wert. Die Zahl der registrierten Arbeitssuchenden belief sich am 31. Januar auf 15.470, das sind 4412 Personen weniger als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2021. «Die Zahlen sind für alle Kategorien von Arbeitssuchenden rückläufig, einschließlich derjenigen, die seit mehr als 12 Monaten registriert sind», so die Adem.