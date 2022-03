In der Eurozone : Arbeitslosigkeit fällt auf neues Acht-Jahrestief

LUXEMBURG – Das Statistikamt Eurostat in Luxemburg hat am Montag die aktuellsten Arbeitsmarktzahlen für die Eurozone vorgelegt.

Dem Arbeitsmarkt der Eurozone geht es so gut wie lange nicht mehr.

In der Eurozone sorgt der robuste Aufschwung weiter für Entspannung auf dem Arbeitsmarkt. Im Juni ist die Arbeitslosenquote auf den tiefsten Stand seit mehr als acht Jahren gefallen. Nach Angaben des Statistikamts Eurostat in Luxemburg vom Montag betrug die Arbeitslosenquote 9,1 Prozent. Das ist der geringste Wert seit Februar 2009. Volkswirte hatten mit einer Quote von 9,2 Prozent gerechnet. Insgesamt waren 14,718 Millionen Menschen ohne Arbeit und damit 148.000 weniger als im Mai.