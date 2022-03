Jahresvergleich : Arbeitslosigkeit geht in Luxemburg stark zurück

LUXEMBURG – Die Zahl der im Februar bei der Adem registrierten Arbeitssuchenden ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 21 Prozent gesunken. Die Zahl der offenen Stelle liegt derzeit auf einem sehr hohen Niveau.

Am 28. Februar waren 4,9 Prozent der Einwohner Luxemburgs auf der Suche nach einer Arbeit. Das gab die Adem am Montagmorgen bekannt. In absoluten Zahlen ausgedrückt sind das 15.340 Personen, was einem Rückgang von 21,2 Prozent oder 4136 Personen gegenüber Februar 2021 entspricht. Nach Angaben der Adem ist auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen zurückgegangen. Ihr Anteil liegt derzeit bei 1,5 Prozent der Gesamtbevölkerung oder 49,2 Prozent der Arbeitssuchenden.