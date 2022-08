Arbeitsmarkt : Arbeitslosigkeit im Saarland erneut gestiegen

Die Arbeitslosigkeit ist im Saarland erneut gestiegen. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte, waren im August 34.300 Frauen und Männer arbeitslos, 1300 oder 3,8 Prozent mehr als im Juli. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 1600 Erwerbslose weniger gezählt (minus 4,5 Prozent). Die Arbeitslosenquote lag im August im Saarland bei 6,5 Prozent. Vor einem Monat hatte sie 6,3 Prozent und vor einem Jahr 6,8 Prozent betragen. Stichtag der Erhebung war der 11. August.

Die Chefin der Regionaldirektion, Heidrun Schulz, erklärte den Anstieg der Arbeitslosigkeit im August damit, «dass sich auch in den letzten Wochen geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei den Jobcentern arbeitslos gemeldet haben». Im August wurden 1700 erwerbslose Flüchtlinge aus dem Kriegsland gezählt, 48,2 Prozent mehr als im Juli. Hinzu seien ein saisonaler Anstieg der Erwerbslosigkeit sowie das Ausbildungsende junger Menschen ohne sofortige Weiterbeschäftigung gekommen.

Diese könnten laut Schulz aber wohl sicher «sehr schnell in Arbeit sein». 7100 Ausbildungsstellen waren nach Angaben der Regionaldirektion bislang im Saarland gemeldet, rund 100 oder 2,5 Prozent mehr als zwölf Monate zuvor. Derzeit sind noch 900 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Demgegenüber stehen 2200 offene Ausbildungsplätze.

Darüber hinaus meldeten Betriebe im Saarland in den vergangenen vier Wochen 2800 neue Arbeitsstellen – 28,6 Prozent mehr als im Juli. Insgesamt waren im August 12.900 offene Stellen registriert – 2,2 Prozent mehr als einen Monat zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 2800 Stellen mehr gezählt (plus 28,3 Prozent). Angeboten wurden die meisten Jobs in der Zeitarbeit (2260), im Verarbeitenden Gewerbe (1820), im Gesundheits- und Sozialwesen (1800), im Handel (1400) und im Baugewerbe (1110).