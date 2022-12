Eurostat : Arbeitslosigkeit in Eurozone erreicht weiteres Rekordtief

In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit auf ein historisch niedriges Niveau gesunken. Im Oktober ging die Quote um 0,1 Punkte auf 6,5 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte. Niedriger war die Quote seit der Euro-Einführung nie. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Quote von 6,6 Prozent erwartet.