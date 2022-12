Statec: Arbeitslosigkeit in Luxemburg zeigt leichte Tendenz nach oben

Die Arbeitslosigkeit im Großherzogtum steigt wieder leicht an, berichtete Bastien Larue, Leiter der Konjunkturabteilung des Statistkamts Statec, bei einer Besprechung zur Wirtschaftslage im Großherzogtum. «Wir glauben aber nicht, dass sie jetzt nochmal explodieren wird. Im Großen und Ganzen bleibt der Anteil der Erwerbsbevölkerung ohne Arbeit niedrig», so der Ökonom. Das Statec rechnet mit einer Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent in diesem Jahr und 5,1 Prozent im nächsten Jahr. Dieser Anstieg zeige sich auch in anderen europäischen Ländern.