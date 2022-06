Luxemburg : Arbeitslosigkeit sinkt weiter, «absoluter Rekord» bei freien Stellen

LUXEMBURG – Die Anzahl registrierter Arbeitssuchender und freier Stellen lag im Mai annähernd gleichauf. Die Adem sieht Die Adem sieht Anlass zum Optimismus, aber auch anhaltende Schwierigkeiten.

Die Zahl der Arbeitssuchenden in Luxemburg geht weiter zurück: Ende Mai waren laut der aktuellen Mitteilung am Montag 13.946 Personen bei der Arbeitsagentur Adem registriert, mit 3394 Personen fast 20 Prozent weniger als im Vorjahresvergleich. Insgesamt ging die die Arbeitslosenquote weiter von 4,7 auf 4,6 Prozent zurück – so niedrig war sie zuletzt im November 2011.

Anhaltende Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt

Einen «neuen absoluten Rekord», so die Arbeitsagentur, gab es bei der Zahl der verfügbaren Stellen. Sie belief sich auf 13.253 Stellen – ein Zuwachs von 49,5 Prozent im Jahresvergleich. Es gebe zwar Anlass zu Optimismus, so die Adem in einer nachfolgendenden Mitteilung, da die Arbeitslosenqoute Ende Dezember des letzten Jahres wieder Vorkrisenwerte erreicht hat, doch zeugten die Zahlen auch von anhaltenden Schwierigkeiten: Es mangelt an qualifizierten Arbeitskräften in fast allen Branchen. Zudem machten Langzeitarbeitslose noch immer fast die Hälfte der registrierten Arbeitssuchenden aus.