In Frankreich : Arbeitslosigkeit sinkt zweiten Monat in Folge

Wie schon im März ging in Frankreich die Zahl der Arbeitslosen im April leicht zurück. Die Quote beträgt nun 9,9 Prozent.

Den zweiten Monat in Folge ist in Frankreich (auch Übersee) die Zahl der Arbeitslosen gesunken. Dies ist zum ersten Mal in der Amtszeit von François Hollande der Fall. Ende April waren 3,51 Millionen Menschen ohne Job, 19.900 weniger als noch im März. Dies bedeutet einen Rückgang um 0,6 Prozent, wie das französische Arbeitsministerium am Mittwoch mitgeteilt.