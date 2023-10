Arbeitsmarkt: Nina träumte schon immer vom Maurerberuf

Nina, eine junge Frau aus der Gegend von Wiltz, hat einen großen Plan: Aktuell bereitet sich die 17-Jährige auf den Abschluss ihres «Diplôme d'aptitude professionnelle maçon» vor, will also eine ausgebildete Maurerin werden. «Das wollte ich schon immer werden», erklärt die junge Frau, «weil ich die Vielseitigkeit dieses Berufs liebe und gerne mit meinen Händen arbeite».

Dieser Traum ist ein Glücksfall für ihren Arbeitgeber «Solid», der seinen Sitz in Schieren hat. Viele Betriebe sind auch wegen eines Mangels an Arbeitskraft auf Auszubildende angewiesen, «aber das Problem ist, dass man kaum noch Lehrlinge findet, die sich auf der Baustelle die Hände schmutzig machen oder draußen arbeiten wollen, egal bei welchem Wetter», wie Ninas Ausbilder Kai Helles sagt. Lehrlinge sind also weit mehr als günstige Arbeitskräfte, sondern sorgen als «Nachwuchs dafür, dass der Betrieb weiterbestehen kann».