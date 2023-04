Wirtschaft : Arbeitsstunden sind in Luxemburg am teuersten

Die Arbeitskosten sind in Luxemburg EU-weit am höchsten. Sebastian Kahnert/ dpa

50,70 Euro: So viel kostete laut einer Aufstellung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) eine geleistete Arbeitsstunde in Luxemburg im vergangenen Jahr im Schnitt – und war damit EU-weit für Arbeitgeber am teuersten. Danach folgen Dänemark (46,80 Euro) und Belgien (43,50). Der europäische Durchschnitt lag demnach deutlich darunter mit 30,50 Euro.

Wie groß die Unterschiede zwischen den Ländern sind, wird an den hinteren Plätzen deutlich. In Bulgarien mussten die Arbeitgeber mit 8,20 Euro pro Stunde am wenigsten für ihre Angestellten zahlen, auch Ungarn und Rumänien bewegten sich nur um die zehn Euro.

Auch die Lohnkostenentwicklung lief laut Destatis in den vergangenen zehn Jahren ziemlich unterschiedlich. Im Großherzogtum stiegen die absoluten Arbeitskosten je Stunde mit einer Erhöhung um 15,40 Euro am stärksten. Prozentual gesehen lag das Land mit 43,6 Prozent Anstieg im Mittelfeld, hier hatten Bulgarien (+141,2 Prozent) und Rumänien (+131,7 Prozent) die Nase vorn. Dabei kamen im Wert jedoch nur 4,80 Euro bzw. 5,40 Euro rum.

Griechenland wies als einziges Land im Jahr 2022 geringere durchschnittliche Arbeitskosten pro Stunde auf als noch zehn Jahre zuvor (-7,6 Prozent bzw. -1,20 Euro).

Dass hohe Arbeitskosten nicht gleichbedeutend mit schlechter Wettbewerbsfähigkeit sind, zeigt das «IMD World Competitiveness Ranking». Auf den vorderen Rängen sind hier durchaus teure Länder vertreten. Luxemburg landete im neuesten Ranking auf Platz 13 von 63.

IMD

Übrigens: Luxemburg, Belgien, Malta und Zypern sind die einzigen Länder in der EU, bei denen es die automatische Lohnindexierung gibt, also die flächendeckende Kopplung von Löhnen, Gehältern und gegebenenfalls Mindestlöhnen an die Inflationsrate. Die Reallöhne sind in Luxemburg im vergangenen Jahr trotzdem zum ersten Mal seit Langem gesunken – wenn auch minimal.