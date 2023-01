Adem-Direktorin im Interview: «Arbeitssuchende müssen noch weiter ausgebildet werden»

Ist es bei einer niedrigen Arbeitslosenquote schwierig, offene Stellen zu besetzen?

Einerseits hört man: «Es geht uns schlecht», «Die Auftragsbücher sind nicht mehr so voll», andererseits herrscht in einigen Sektoren ein großer Mangel an Arbeitskräften. Das ist ein echtes Problem für die Unternehmen. Bei einer Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent, was fast der Vollbeschäftigung entspricht. Es gibt also keine Hunderttausende Bewerber. Außerdem stellt sich die Frage, ob die Profile den Bedürfnissen der Unternehmen entsprechen. Nicht alle 15.000 Arbeitssuchenden verfügen über die gesuchten Profile. Sonst wäre die Arbeitslosenquote noch niedriger. Wir müssen die Arbeitssuchenden noch weiter ausbilden, um ihre Profile mit dem Arbeitsmarkt in Einklang zu bringen.