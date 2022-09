Industrie: ArcelorMittal will eine «neue Ära» einleiten

LUXEMBURG – ArcelorMittal stellt einen «Fahrplan» für die Zukunft auf. Die Stahlproduktion soll CO ₂ -neutral werden. Die Kosten dürften in die Millionen gehen.

Vincent Lescaut

ArcelorMittal will seinen ökologischen Fußabdruck verringern. Noch «vor 2050» wolle man CO 2 -neutral werden, so der am Dienstag vorgestellte Plan zur Entwicklung der Stahlindustrie in Luxemburg. 100 Millionen Euro sollen zwischen 2023 und 2024 in das Stahlwerk Belval investiert werden. Ein neuer Elektroofen soll her, ebenso ein Entgasungssystem. Daneben soll die Stranggussanlage modernisiert werden.

«Diese Investition erlaubt eine bessere Energieeffizienz und eine Zunahme der Stahl-Produktionskapazitäten von beinahe 15 Prozent, damit erreichen wir 2,5 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr», erklärt Roland Bastian, der technische Direktor des Bereichs «Long Europe» von ArcelorMittal. Der Standort Bissen wird ebenfalls «in mehreren Schritten» modernisiert, und soll «die erste CO 2 -neutrale Produktionsstätte von ArcelorMittal Wire Solutions» werden.

NC/L'essentiel

Um die genannten Ziele zu erreichen, verspricht der Stahl-Riese, das Erdgas in seinen Öfen schrittweise durch grünen Wasserstoff und ein elektrisches Induktionssystem zu ersetzen. All die neuen Einrichtungen werden außerdem, schrittweise, mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt. Schließlich wird das Forschungszentrum, das sich im Moment noch in Esch an der Alzette befindet, nach Belval verlegt, um eine bessere Interaktion mit der Universität und dem LIST zu ermöglichen. Der Stahlkonzern spricht von einem «Innovations-Zentrum».

Das Wirtschaftsministerium hilft

Finanziert werden soll das Ganze mit Hilfe des Wirtschaftsministeriums. Ein Vertrag mit dem Konzern und dem Ministerium legt fest, dass 40 Prozent der Kosten für die Dekarbonisierung und zwischen 20 und 30 Prozent für die geplanten Forschungs- und Innovationsprojekte durch das Ministerium übernommen werden. Es seien «Projekte, die die luxemburgische Stahlindustrie in eine neue Ära befördern sollen, 25 Jahre nachdem die letzten Hochöfen durch elektrische ersetzt wurden», betonen gemeinsam Geert van Poelvoorde, der Vizepräsident von ArcelorMittal und Generaldirektor für den Bereich Europa, sowie Michel Wurth, der Präsident von ArcelorMittal Luxemburg.