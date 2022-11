Luxemburg: ArcelorMittal will seinen extrem hohen Energieverbrauch senken

«Der Energievebrauch eines Elektroofens von ArcelorMittal in Belval oder Differdingen bei Maximalleistung entspricht dem Gesamtverbrauch von Luxemburg-Stadt», erklärt Roland Bastian, Country Manger bei ArcelorMittal Luxemburg – und ist nicht sonderlich stolz auf diese Tatsache. Vor allem in dieser Zeit, in der die Verbraucher mehr denn je zum Energiesparen aufgerufen sind, bedauert Bastian diesen Fakt: «Die Stahlindustrie ist ein sehr energieintensiver Industriezweig. Wir sind uns dessen bewusst.»

Aus diesem Grund hat der Konzern bereits Strategien zur Senkung des Energieverbrauchs eingeleitet. Das selbstgesteckte Ziel ist, bis 2050 CO 2 -neutral zu werden. Seit 2019 arbeiten die beiden Luxemburger Standorte mit dem List (Luxembourg Institute of Science and Technology) zusammen, um eine Verbesserung der Energieeffizienz zu erreichen. Am gestrigen Mittwoch stellten die Forscher eine Technik vor, mit der sich Wärmeverluste beim Produktionsprozess feststellen und berechnen lassen.