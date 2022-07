Kulturerbe: In der archäologischen Krypta wird mit Präzision gebaggert

In dem Inneren des luxemburgischen Justizviertels hat die archäologische Krypta auf dem Plateau du Saint Esprit noch nicht all ihre Geheimnisse enthüllt. «Wir finden immer noch einiges: Keramik, menschliche Knochen, Metallgegenstände», erklärt einer der drei Archäologen vor Ort und deutet auf die kleinen Plastiktüten, in denen die Funde aufbewahrt werden.