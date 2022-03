Luxemburg : Architekten erobern die ehemalige Bier-Abfüllanlage

LUXEMBURG - Die ehemalige Flaschenabfüllanlage der Brauerei von Clausen ist seit Kurzem das neue Hauptquartier des Luxembourg Center for Architecture (Luca).

«Als wir ankamen, waren die beiden Stockwerke des Gebäudes getrennt. Man kam nur über eine Leiter durch die Decke auf die andere Etage», berichtet die Architektin Tatiana Fabeck vor der breiten Betontreppe, die nun die Besucher in der Rue de la Tour Jacob 1 in Luxemburg empfängt.

Die ehemalige Bierabfüllanlage der Brauereien von Clausen, die 50 Jahre lang leer stand, wurde zum neuen Hauptquartier des Luxembourg Center for Architecture (Luca). Der Eigentümer S.A.M-Immobilier war auf der Suche nach einer neuen Nutzung. Das Luca sollte aus dem Gebäude in der Rue de l'Aciérie in Hollerich ausziehen, das der Eigentümer Paul Wurth S.A. für seine eigenen Zwecke nutzen will.