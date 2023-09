Architektur: Das sind die coolsten Büros der Welt

Das ist der Hauptsitz eines Immobilienhändlers in Abu Dhabi – und eines von sechs außergewöhnlichen Bürogebäuden, die wir Dir hier zeigen. imago images/Angelo Cavalli

Es gibt Hauptsitze, die weit über schlichte Bürogebäude hinausgehen. Entworfen von bekannten Architekten sollen sie nicht nur den Erfolg des Unternehmens widerspiegeln, sondern werden auch selbst zu Wahrzeichen – oder sorgen für Streit, wie der X-Hauptsitz in San Francisco kürzlich bewies. Wir zeigen dir sechs besonders auffällige Unternehmenshauptsitze aus der ganzen Welt.

CCTV HQ, China

1 / 3 237 Meter hoch ist der Hauptsitz von China Central Television, dem chinesischen Staatsfernsehen. IMAGO/Pond5 Images Die beiden Türme beinhalten diverse Büros, im Überhang ist die Unternehmensleitung untergebracht. IMAGO/Pond5 Images Die Konstruktion ist der Gewinner einer Ausschreibung und soll diversen Naturkatastrophen standhalten können. IMAGO/Panthermedia

Der 237 Meter hohe Hauptsitz von China Central Television steht in Peking in China. Das Gebäude besteht aus zwei miteinander verbundenen Türmen. Der Überhang erstreckt sich über eine Länge von 162 Metern und umfasst neun bis dreizehn Stockwerke, in denen die Unternehmensleitung untergebracht ist. Diese Konstruktion soll nicht nur starke Winde überstehen können, sondern sogar Erdbeben.

Apple Park, USA

Der Ring hat einen Durchmesser von einem halben Kilometer und beheimatet den Hauptsitz von Apple. IMAGO/Pond5 Images

Der Apple Park, ehemals bekannt als Apple Campus 2, ist der beeindruckende Hauptsitz des Technologieunternehmens Apple in Cupertino, Kalifornien. Es ist ein riesiger Ring mit einem Durchmesser von fast einem halben Kilometer. Die Baukosten, ursprünglich auf drei Milliarden US-Dollar geschätzt, sollen tatsächlich bei etwa fünf Milliarden gelegen haben. Verantwortlich für das Design ist Architekt Norman Foster.

The Capital, Indien

The Capital hat 19 Stockwerke und befindet sich im Bandra Kurla Complex, einem Viertel von Mumbai. thewadhwagroup.com

Geprägt von einer großen ovalen Form in seiner Mitte ist The Capital in Mumbai. Das Gebilde verfügt über einen gigantischen, integrierten LED-Bildschirm, auf den Unternehmensnachrichten projiziert werden. Die Gebäudehülle besteht aus transparentem Glas, in das intelligente Umwelttechnologien integriert sind. Über 50 Unternehmen sind in The Capitel eingemietet, es ist unter anderem der Hauptsitz eines indischen Kreditunternehmens.

BMW, Deutschland

Das Gebäude ist 101 Meter hoch, hat einen Durchmesser von 52,30 Metern und erstreckt sich über insgesamt 22 Stockwerke. imago images/Ulrich Wagner

Der BMW-Vierzylinder, auch bekannt als BMW-Turm oder BMW-Hochhaus, ist das Hauptverwaltungsgebäude und das markante Wahrzeichen des Automobilherstellers BMW in München. Die markante Konstruktion des BMW-Hochhauses zeichnet sich durch vier senkrechte Zylinder aus, die in Kreuzform angeordnet sind. Besonders bemerkenswert ist die Statik des Gebäudes, da die Zylinder nicht auf dem Boden stehen, sondern an markanten Kragarmen hängen – einer Art Aufhängung. Sie ragen aus den vier Stahlbetonrohren heraus, die den Kern des Gebäudes bilden und Platz für Leitungen, Aufzüge und Treppenhäuser bieten.

Aldar HQ, Vereinigte Arabische Emirate

1 / 3 Sieht aus wie eine Visualisierung, ist aber echt: Das Aldar-Hauptquartier in Abu Dhabi. imago images/Angelo Cavalli Es ist das erste kreisförmige Gebäude im Nahen Osten. imago images/Juan Carlos Munoz Diverse Firmen haben sich eingemietet, es ist aber auch der Hauptsitz von Namensgeber und Immobilienhändler Aldar. IMAGO/Pond5 Images

Das Aldar-Hauptquartier ist das erste kreisförmige Gebäude seiner Art im Nahen Osten und befindet sich in Al Raha, Abu Dhabi, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es ist 110 Meter hoch und wurde unter Berücksichtigung des goldenen Schnitts in den Boden eingebettet. Obwohl sich darin auch noch andere Firmen niedergelassen haben, ist es der Hauptsitz von Namensgeber und Immobilienhändler Aldar.

Amazon Spheres, USA

1 / 1 Die Sphären, die zwischen drei und vier Stockwerke hoch sind, beherbergen 40.000 Pflanzen, Besprechungsräume und Läden. Wikipedia/Sea Cow/CC BY-SA 4.0

Die Amazon Spheres sind drei kugelförmige Gewächshäuser, die Teil des Amazon-Hauptquartiers in Seattle in den USA sind. Sie wurden von NBBJ und der Landschaftsarchitekturfirma Site Workshop entworfen. Die drei Glaskuppeln dienen als Aufenthalts- und Arbeitsbereich für Mitarbeiter. Die Sphären, die zwischen drei und vier Stockwerke hoch sind, beherbergen 40.000 Pflanzen, Besprechungsräume und Läden. Sie sind hauptsächlich für Amazon-Mitarbeiter reserviert, stehen aber der Öffentlichkeit durch wöchentliche Führungen durch das Hauptquartier und eine Ausstellung im Erdgeschoss offen.