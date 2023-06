Luxexpo Open Air: Arctic Monkeys kommen zurück nach Luxemburg

Konzert

Die Band aus Sheffield spielt am 4. Juli beim Luxexpo Open Air! 2005 kamen die Arctic Monkeys mit ihrem Debütalbum «Whatever People Say I Am, That's What I'm Not» groß raus – und wurde das am schnellsten verkaufte Album der britischen Musikgeschichte. 2022 haben sie ihr neustes Album rausgebracht: «The Car». Nun stehen ein paar europäische Headliner-Konzerte an, darunter auch der Termin in Luxemburg.