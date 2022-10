Biografie : ARD plant für 2024 «Kafka»-Miniserie

Franz Kafka, geboren am 2. Juli 1883 in Prag, ist einer der bedeutensten deutschen Schriftsteller gewesen. Zu seinen bekanntesten «kafkaesken» Werken gehören «der Prozess», «das Schloss», «der Verschollene» und «die Verwandlung».

Im Jahr 2024 steht der 100. Todestag von Franz Kafka an – zu diesem Jubiläum planen deutsches und österreichisches Fernsehen eine sechsteilige Mini-Serie über das Leben Kafkas, der als der weltweit meistgelesene Schriftsteller deutscher Sprache und einer der berühmtesten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts gilt. Das Drehbuch dazu kommt von Bestsellerautor Daniel Kehlmann («Die Vermessung der Welt») sowie dem Regisseur David Schalko («Braunschlag»), wie am Mittwoch der NDR und das Erste mitteilten. Alle ARD-Sender (NDR, WDR, SWR, BR, MDR, RBB, HR, SR und Radio Bremen) seien in Koproduktion mit dem ORF und gemeinsam mit der Firma Superfilm an dem Projekt «Kafka» beteiligt.