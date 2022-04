«Uns geht es gut» : ARD-Reporter nach Angriff von englischen Fans wohlauf

Der englische Club verurteilte das Geschehen bereits. Der Verein wolle die Täter ermitteln und unbefristet sperren, hieß es. «Es gibt keinen Platz für ein solches Verhalten», sagte ein Club-Sprecher.

Den beiden Rundfunkreportern der «ARD» geht es nach den tätlichen Angriffen auf sie beim 2:1 der Frankfurter Eintracht in London gegen West Ham United nach eigenen Angaben gut. Ihren Schilderungen zufolge erhielten sie am Donnerstagabend in Halbfinal-Hinspiel der Europa League «mehrfach Faustschläge an den Hinterkopf, in den Nacken, in den Rücken». Das sei wohl nicht «die feine englische Art», schrieb Tim Brockmeier bei Twitter.