LUXEMBURG – Um gebrochene Herzen zu vermeiden, gibt es seit einiger Zeit Online-Gruppen, die sich zum Ziel machen, dem Treiben unehrlicher Männer ein Ende zu bereiten. So auch in Luxemburg.

Luxemburg : «Are we dating the same guy» – Tripadvisor für die Dating-Welt

Daten kann manchmal mit Happy End, aber auch mit Herzschmerz enden. Pexels

Die Online-Dating-Welt ist bekanntlich ein hartes Pflaster. Auf der Suche nach seiner zweiten Hälfte kriegt man so manche Stolpersteine in den Weg gelegt. Um zumindest einen davon aus dem Weg zu räumen und Herzschmerz möglichst zu umgehen, gibts es seit 2022 auf verschiedensten Plattformen Gruppen mit dem Namen: «Are we dating the same guy?» Ihren Anfang nahmen sie in den USA und wurden schnell auch in Europa zum probaten Mittel für Frauen, um zu erfahren, ob ihr Angebeteter womöglich zwei- oder gar mehrgleisig fährt.

Auch Luxemburger Ladys haben sich dem Trend angeschlossen. Vergangenen Mai wurde die Facebook-Gruppe «Are we dating the same guy – Luxembourg» gegründet. Ihr erklärtes Ziel: «Ein sicheres Umfeld für Frauen schaffen, indem sie vor potenziellen Lügnern, Betrügern oder anderen Personen gewarnt werden», wie es in ihrer Beschreibung heißt. Passend dazu geht es vor allem darum, seine schlechten Erfahrungen aus der Dating-Welt zuteilen, samt Screenshots von Nachrichten-Verläufen oder selten auch Fotos von den vermeintlichen Herzensbrechern.

Man möchte eben wissen, mit wem man da gerade versucht anzubandeln, indem man andere Frauen nach möglichen Informationen oder sogar «red flags» über den Datingpartner bittet – sofern dieser ihnen eben kein Unbekannter mehr ist.

Zwei Freundinnen – ein Mann

Eine der Gruppe-Admins erzählt uns von den Anfängen der digitalen Frauen-Truppe: «Alles begann damit, dass meine Freundin und ich nach einigen Monaten feststellten, dass wir mit demselben Mann zusammen waren. Wir waren total angewidert. Er wusste ganz genau, dass wir Freundinnen waren.» Um solchen Situationen künftig zu vermeiden, gründeten die beiden Frauen zunächst eine Whatsapp-Gruppe, in der sie sich mit anderen Freundinnen austauschten. Die Resonanz sei durchweg positiv gewesen, und die Gründerinnen des virtuellen Dating-Austauschraumes wurden gebeten, eine öffentliche Facebook-Gruppe ins Leben zurufen, um vor solcher Dating-Schuften möglichst gewarnt zu sein. Heute zählt die Gruppe rund 500 Mitglieder.

Was sagst Du zu solche Gruppen? Find ich gut. Frauen sollten sich gegenseitig unterstützen und vor solchen Schuften gewarnt werden! Ich finde gut, wenn man auf einander aufpasst. Jedoch geht mir das hier etwas zu weit. Das geht mir viel zu weit. Da werden Menschen an den Pranger gestellt, ohne dass sie sich dagegen verteidigen können. Viel zu überzogen. Als würden nur Frauen Opfer von Dating-Betrug werden…

Zwar werden in den meisten Fällen keine Namen genannt, doch kann der Wohn- oder Arbeitsort durchaus mal in den Kommentaren erwähnt werden. Damit bewegen sich solche Gruppen jedoch nicht ganz im legalen Bereich, da sensible Inhalte über Dritte zu verbreiten, die dem nicht zugestimmt haben, strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen kann. Eine Person, die Gegenstand solcher unerwünschter Publikation wird, hat mehrere Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. So erklärt die großherzogliche Polizei, dass Betroffene zunächst einmal den Plattformbetreiber auf die Gruppe und/oder den Beitrag aufmerksam machen können und den betreffenden Beitrag melden. Auch könne man direkt den Betreiber der Gruppe kontaktieren, mit der Bitte betreffende private Informationen oder Bilder zu löschen.