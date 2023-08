«Are You The One?»: Darya Strelnikova mischt die Karten in der Single-Villa neu

«Sie könnte der ganzen Villa gefährlich werden», «Ich hab noch nicht mal abgeschlossen, eine kennenzulernen, jetzt kommt die nächste, wo mich so positiv mitnimmt» – Darya Strelnikova, die sich vor acht Jahren bei «Germany’s Next Topmodel» den Titel der Oberzicke erarbeitet hat, ist in Folge drei des Datinggames «Are You The One? – Realitystars in Love» als Nachrückerin in die Villa gezogen und scheint gute Chancen bei den Männern zu haben. Besonders Danilo, dessen bisherige Number One sich bereits als «No Match» entpuppt hat, ist von der gebürtigen Ukrainerin, die fünf Jahre in Luxemburg gelebt hat, in den neuen Doppelfolgen sofort angetan.