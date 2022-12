Dating-Show : «Are You The One»-Kandidatin fällt mit Tattoo-Fail auf

21 Singles suchen in der vierten Staffel des Reality-Formats wieder nach ihrem passenden Deckel. In der ersten Folge bekamen die Zuschauer neben den ersten Flirtversuchen ein eigenwilliges Französisch-Tattoo zu sehen.

«Are You The One?», heißt es seit Dienstag wieder beim Streamingdienst RTL+: Elf Single-Männer und zehn Single-Frauen sind auf der Suche nach ihrem Perfect Match – und wollen am Ende zusammen 200.000 Euro gewinnen. Kurze Affären, Streit und zwischenzeitlich ganz große Gefühle sind da wieder vorprogrammiert. Doch erst einmal mussten sich die Teilnehmer in den ersten beiden Folgen kennenlernen.