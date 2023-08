Nicht «nur ein Germany's Next Topmodel» sondern nur ein «Perfect Match» gibt es bei der Datingshow «Are You The One? – Realitystars in Love». Darya Strelnikova wird als Nachrückerkandidatin für sie Reality-Neuland betreten.

«Are You The One?» : Luxemburgs GNTM-Export Darya kehrt ins Reality-TV zurück

Als Super-Zicke wurde sie 2015 bei «Germany’s Next Topmodel» bekannt, acht Jahre später kehrt Darya Strelnikova ins TV zurück – diesmal auf der Suche nach ihrem «Perfect Match» in der Reality-Star-Version der Datingshow «Are You The One».

Als Nachrückerin war die mittlerweile 30-Jährige in den ersten beiden Folgen noch nicht zu sehen, wann sie zu Mike Heiter, Sandra Sicora, Marvin Kleinen und Co. in die Villa einzieht, um mit allen zusammen möglicherweise den Pot von 200.000 Euro zu gewinnen, bleibt also abzuwarten. Die nächsten beiden Folgen gibt es in wenigen Stunden, ab 24. August, bei RTL+ zum Streamen.

Im Alter von zehn Jahren kam die gebürtige Ukrainerin ins Großherzogtum und nahm später auch die luxemburgische Staatsbürgerschaft an. Seit ihrem 15. Lebensjahr lebt Darya in München – auf Instagram teilt sie ihre Lifestyle-Posts mit mehr als 300.000 Followern. Apropos Lifestyle: «Ich bin ein materialistischer Mensch, stehe auf Designer und Luxus», wird Darya bei AYTO vorgestellt. Wer GNTM noch in Erinnerung hat, für den dürfte diese Info nichts Neues sein und Darya hat weiter alle Möglichkeiten, beim Daten neue Seiten von sich zu präsentieren.

