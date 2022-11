WM 2022 : Argentinier holen ersten Sieg und wahren Achtelfinal-Chancen

Lionel Messi und Enzo Fernández haben Mitfavorit Argentinien bei der Fußball-WM in Katar vor einem frühen Aus bewahrt. Der Superstar von Paris Saint-Germain erzielte am Samstagabend beim 2:0 (0:0) gegen Mexiko vor 88 966 Zuschauern im ausverkauften Lusail-Stadion in der 64. Minute die wichtige Führung. Fernández traf sehenswert zum 2:0-Endstand (87.).

Das Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien hatte Argentinien überraschend mit 1:2 verloren. Die vor dem Turnier 36 Spiele in Serie ungeschlagenen Argentinier standen deshalb gegen Mexiko bereits gewaltig unter Druck, haben das Weiterkommen nun aber wieder in der eigenen Hand. Zum Abschluss geht es für Messi und Co. am Mittwoch gegen die noch ungeschlagenen Polen mit Robert Lewandowski.