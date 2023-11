Argentinien: Taylor-Swift-Fans schlafen seit fünf Monaten vor Stadion 

Nächste Woche tritt Taylor Swift in Buenos Aires auf. Ihre treusten Fans in Argentinien zelten für die Plätze in der ersten Reihe aber schon lange vor dem Stadion.

1 / 6 Echt stark: US-Sängerin Taylor Swift hat es zur Milliardärin geschafft. Im Moment will sie jeder live sehen. AFP In Argentinien campen einige Fans seit fünf Monaten vor dem Stadion, in dem Taylor Swift nächste Woche auftritt. Instagram/riverplate In dem Stadion schauen regelmäßig 86.000 Zuschauer die Spiele von River Plate. Für die Camperinnen wird es dann jeweils etwas ungemütlich. Instagram/riverplate

Vor dem Zelt schimpfen Passanten und daheim denken die Eltern, dass ihre Kinder in der Uni sind. Die Fans nehmen viel Ärger in Kauf, um ihrem Idol Taylor Swift ganz nahe zu sein, wie das Musikmagazin Pitchfork berichtet. Kommende Woche spielt der US-Popstar im Stadion Monumental in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires drei Konzerte. Einige Fans zelten deshalb seit fünf Monaten vor dem Stadion. Sie wollen sich Plätze in der ersten Reihe sichern. «Ich erzähle meinem Vater meistens, dass ich mich im Park mit Freunden treffe oder eine Freundin besuche, die in der Nähe des Stadions wohnt», erzählt eine Swiftie dem Medium.

Die 21-Jährige möchte anonym bleiben. Zwischen Teilzeitjob und Uni versucht sie, möglichst oft hier zu sein, wie rund 240 andere mehrheitlich weibliche Fans in ihrem Alter auch. Die «Swifties» teilen sich die Zeit auf, in der sie ihre Plätze in den vier Zelten vor dem Eingang zum Stadion sichern. Pro Zelt schauen bis zu 60 Personen regelmäßig vorbei. Bei so vielen Beteiligten braucht es eine Administration, die festhält, wer, wann, wie lang in einem Zelt war, um am Konzerttag zu priorisieren, wer wie weit vorne stehen darf. Von einer Rangliste können die Fans ablesen, wer sich aktuell am meisten für die besten Konzertplätze ins Zeug legt.

Außerdem gibt es ein paar Zusatzregeln: Es gibt Extrapunkte für diejenigen, die während eines Sturms in den Zelten ausharren. Und alle müssen mindestens 60 Stunden im Zelt verbringen sowie einmal im Monat darin übernachten.

Für Taylor Swift 300 Stunden lang im Zelt

Zu den Engagierteren gehört ein Swiftie namens Carmen. Sie erzählt dem Pitchfork-Reporter, dass sie schon über 300 Stunden vor dem Stadion verbracht hat, fast 13 Tage. In dieser Zeit musste sie sich einiges anhören. Passanten beschimpfen die Camperinnen als faul und fordern, dass die jungen Frauen besser arbeiten gehen sollen. Dabei stecken die meisten bloß ihre gesamte Freizeit in das Vorhaben. Ein Fan musste ihrer Mutter etwa versprechen, dass sie trotz des Campens ihre Leistungen in der Schule bringt.

Wie lange würdest Du für ein Konzert anstehen? Ich würde wochenlang zelten wie die Swifties in Argentinien. Am Konzerttag komme ich ein paar Stunden vor der Türöffnung zum Eventlokal. Ich komme pünktlich wie alle anderen und versuche, mich zu den vorderen Reihen durchzuschlängeln. Ich hasse Anstehen. Ich gehe lieber gar nicht, als so einen Aufwand zu betreiben.

Ungemütlich wird es für die Swifties jeweils, wenn das lokale Fußballteam im Stadion spielt. Das Monumental ist die Heimstätte des argentinischen Rekordmeisters River Plate. Rund 86.000 Fans pilgern regelmäßig ins Stadion und damit an den zeltenden Swifties vorbei. Die Polizei stellt dann Gitter vor den Zelten auf und bewacht sie. Die Empfehlung ist trotzdem, vor und nach den Spielen im Zelt zu bleiben.

Neuer Job: Für andere anstehen

Es ist allerdings möglich, gute Plätze zu bekommen, ohne selbst vor dem Stadion zelten zu müssen. Der Pitchfork-Reporter hat zwei Frauen getroffen, die aus dem Anstehen ein Geschäftsmodell gemacht haben. Debora und Sofia haben einen Account bei X, der übersetzt «ich campe für dich» heißt. Für umgerechnet zwei Euro pro Stunde halten sie für andere Plätze frei.

In der Nähe der Zelte gibt es eine Tankstelle, die die Swifties für WC-Pausen nutzen. Mit der Zeit seien im Camp viele Freundschaften entstanden. Einige fürchten sich bereits vor der Zeit nach den Konzerten und der Resozialisation im Arbeitsalltag. «Was mache ich dann daheim mit so viel Freizeit?», fragt ein Fan den Reporter.

Mit ihrer «Eras»-Tour stellt Taylor Swift aktuell die Welt auf den Kopf. Sie ist die erste Musikerin mit 100 Millionen monatlichen Hörern und Hörerinnen auf Spotify. Ihre Konzerte ziehen so viele Menschen an, dass das Wall Street Journal sie ein «Konjunkturprogramm» nannte, das die Inflation befeuert. Denn wo Taylor Swift auftaucht, steigen die Preise, sind Hotels ausgebucht – und sogar Erwachsenenwindeln ausverkauft. Denn die Fans wollen während der Konzerte nicht für die Toiletten anstehen. Ob sich auch die Camperinnen in Buenos Aires Windeln gekauft haben, ist nicht bekannt.