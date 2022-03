Wirtschaftsblock Mercosur : Argentinien vor Pleite - will aber Schulden zahlen

Der neuen Mercosur-Präsidentschaft Argentinien droht einen Tag nach Amtsantritt die wenig schmeichelhafte Einstufung als «technisch zahlungsunfähig».

Sie glaube nicht, dass die Einstufung Argentiniens als «Default» (Zahlungsausfall) sinnvoll sei. «Default heißt, dass einer nicht zahlt, und Argentinien hat gezahlt», betonte Kirchner nach lokalen Medienangaben. Die Staatschefin übernahm am Dienstag turnusgemäß die Präsidentschaft des Mercosur-Blockes. Dem Bündnis gehören Brasilien, Argentinien, Venezuela, Uruguay und Paraguay an.

Kampf gegen US-Hedgefonds

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hatte Kirchner zuvor im Kampf gegen die Milliarden-Forderung von US-Hedgefonds die Unterstützung der Mercosur-Staaten zugesichert. In New York laufen derzeit noch Verhandlungen. Die Frist läuft aber am Mittwoch um Mitternacht (Ortszeit) aus. Ohne Einigung dürften Ratingagenturen Argentinien, die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas, bereits am Donnerstag als Zahlungsausfall einstufen.