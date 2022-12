Rapper Castello: Argentinischer Wahlluxemburger macht sich bereit für das WM-Finale

Am heutigen Sonntag trifft Argentinien im WM-Finale auf Frankreich . Der siebenfache Ballon-d’Or-Gewinner Lionel Messi steht mit Argentinien zum zweiten Mal in einem WM-Finale. Die zahlreichen Fans der Albiceleste fiebern dem Spiel schon sehnsüchtig entgegen. Dazu gehört auch Rapper Castello, ein Argentinier, der mit zehn Jahren nach Luxemburg gekommen war.

Bei der Hoffnung auf den dritten Stern steht Argentinien geschlossen hinter seiner Mannschaft um Superstar Lionel Messi, der in seinem Land fast schon als Heiliger gefeiert wird. Es werde erwartet, dass er in die Fußstapfen der Fußball-Ikone Diego Maradona tritt, erklärt Castello. 2021 führt Messi sein Team zum langersehnten Titel in der Copa América. Seitdem hat der Fußballer noch mehr an Beliebtheit in seinem Heimatland dazugewonnen, «auch wenn das Volk ihn schon immer verehrt hat», heißt es von dem Musiker. Superstar Lionel Messi bestreitet mit dem Finale sein letztes WM-Spiel seiner Karriere.